Туристку из Белоруссии оштрафовали на 450 евро за купание в фонтане в Риме

Туристку из Белоруссии оштрафовали на 450 евро за купание в историческом фонтане в центре Рима, сообщает в четверг портал Wanted in Rome.

"Полицейские оштрафовали 41-летнюю туристку из Белоруссии за купание в "фонтане богов" (Fontana della Dea) на площади Пополо в Риме. Нарушительницу оштрафовали на 450 евро и запретили в течение 48 часов возвращаться на это место", - пишет портал.

Фонтан работы Джованни Чеккарини появился в Риме в 1823 году, его архитектор - Джузеппе Валадье.

В столице Италии действует запрет на купание в фонтанах и многие другие ограничения. В частности, туристам нельзя сидеть или катить чемодан по ступеням Испанской лестницы, употреблять в туристических местах еду, которая может просыпаться или пролиться и гулять с голым торсом.