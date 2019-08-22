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Туризм 22.08.2019 15:48

Туристку из Белоруссии оштрафовали на 450 евро за купание в фонтане в Риме

Туристку из Белоруссии оштрафовали на 450 евро за купание в историческом фонтане в центре Рима, сообщает в четверг портал Wanted in Rome.

"Полицейские оштрафовали 41-летнюю туристку из Белоруссии за купание в "фонтане богов" (Fontana della Dea) на площади Пополо в Риме. Нарушительницу оштрафовали на 450 евро и запретили в течение 48 часов возвращаться на это место", - пишет портал.

Фонтан работы Джованни Чеккарини появился в Риме в 1823 году, его архитектор - Джузеппе Валадье.

В столице Италии действует запрет на купание в фонтанах и многие другие ограничения. В частности, туристам нельзя сидеть или катить чемодан по ступеням Испанской лестницы, употреблять в туристических местах еду, которая может просыпаться или пролиться и гулять с голым торсом.

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Тэги: ИТАЛИЯ, РИМ, ТУРИЗМ, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]