Джонсон после переговоров Меркель верит в возможность новой сделки с ЕС по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что он желает, чтобы ЕС и Великобритания заключили новую сделку по Brexit, и его вдохновляет недавняя встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Я, конечно, хочу сделки, и я думаю, что мы сможем достичь сделки", - сказал Джонсон, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже перед началом их переговоров в Париже.
Джонсон подчеркнул, что его "очень вдохновили беседы в Берлине прошлым вечером с нашими общими друзьями".
В то же время, он подчеркнул, что власти Великобритании должны реализовать пожелания, высказанные британцами на референдуме по Brexit, и Великобритания "обязана выйти из ЕС, все зависимости от того, будет сделка или нет".
Накануне Джонсон провел встречу c канцлером Германии Ангелой Меркель. На совместной пресс-конференции с Джонсоном Меркель заявила, что, если Великобритания хочет отказаться от "страховочного плана" по ирландской границе, входящего в соглашение по Brexit, то потребуется план, который даст абсолютную ясность будущим отношениям Великобритании и ЕС. Также Меркель отметила, что разешение ситуации с Brexit, на которое было отведено два года, можно найти и за 30 дней.
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