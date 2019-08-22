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Дальнее зарубежье 22.08.2019 17:29

Джонсон после переговоров Меркель верит в возможность новой сделки с ЕС по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что он желает, чтобы ЕС и Великобритания заключили новую сделку по Brexit, и его вдохновляет недавняя встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Я, конечно, хочу сделки, и я думаю, что мы сможем достичь сделки", - сказал Джонсон, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже перед началом их переговоров в Париже.

Джонсон подчеркнул, что его "очень вдохновили беседы в Берлине прошлым вечером с нашими общими друзьями".

В то же время, он подчеркнул, что власти Великобритании должны реализовать пожелания, высказанные британцами на референдуме по Brexit, и Великобритания "обязана выйти из ЕС, все зависимости от того, будет сделка или нет".

Накануне Джонсон провел встречу c канцлером Германии Ангелой Меркель. На совместной пресс-конференции с Джонсоном Меркель заявила, что, если Великобритания хочет отказаться от "страховочного плана" по ирландской границе, входящего в соглашение по Brexit, то потребуется план, который даст абсолютную ясность будущим отношениям Великобритании и ЕС. Также Меркель отметила, что разешение ситуации с Brexit, на которое было отведено два года, можно найти и за 30 дней.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]