Azpromo в октябре организует покупательскую миссию в Азербайджан из стран региона

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) в октябре 2019 года организует покупательскую миссию в Азербайджан для нескольких стран.
«Миссия организовывается для компаний, работающих на рынке России, Грузии, Ирана и Узбекистана. Предлагаемые товары для приобретения – строительные материалы», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Azpromo.
Срок проведения покупательской миссии 22-25 октября.
Компании желающие принять участие в покупательской миссии должны представить все необходимые документы до 15 сентября.
В Фонде также отметили, что иностранные граждане принимающие участие в покупательской миссии будут обеспечены гостиницей, билетами на воздушный транспорт, а также транспортом внутри страны (за исключением такси), за счет министерства экономики Азербайджана.
Покупательские миссии организовывают для покупки ненефтяной продукции Азербайджана. В состав покупательских миссий могут войти только 10 человек, а период их пребывания в стране не должен будет превышать шести дней.
Б.Рустамбеков
Баку выразил протест генсеку ООН по факту распространения Арменией бумаг сепаратистского режима в Карабахе – МИД Азербайджана
Баку и Китай обсуждают вопросы развития ВТС
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
МЧС Азербайджана потушило пожар на рынке стройматериалов в Баку
МЧС Азербайджана использует 2 вертолета для тушения пожара в Агсуинском районе
МЧС Азербайджана одобрило принятие в эксплуатацию 133 новостроек в рамках указа президента Алиева
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Путин и Макрон обсуждали тему обмена удерживаемыми между РФ и Украиной, но без конкретных фамилий - Песков
Депутат Порошенко будет заниматься в Раде вопросами внешней политики, обороны и безопасности
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США