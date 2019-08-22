Azpromo в октябре организует покупательскую миссию в Азербайджан из стран региона

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) в октябре 2019 года организует покупательскую миссию в Азербайджан для нескольких стран.

«Миссия организовывается для компаний, работающих на рынке России, Грузии, Ирана и Узбекистана. Предлагаемые товары для приобретения – строительные материалы», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Azpromo.

Срок проведения покупательской миссии 22-25 октября.

Компании желающие принять участие в покупательской миссии должны представить все необходимые документы до 15 сентября.

В Фонде также отметили, что иностранные граждане принимающие участие в покупательской миссии будут обеспечены гостиницей, билетами на воздушный транспорт, а также транспортом внутри страны (за исключением такси), за счет министерства экономики Азербайджана.

Покупательские миссии организовывают для покупки ненефтяной продукции Азербайджана. В состав покупательских миссий могут войти только 10 человек, а период их пребывания в стране не должен будет превышать шести дней.

Б.Рустамбеков