Президент Ирана считает, что новая иранская система ПВО превосходит С-300 и похожа на С-400

Новая иранская система ПВО Bavar-373 по своим характеристикам превосходит российские С-300 и даже по ряду показателей сопоставима с С-400, заявил в четверг президент Ирана Хасан Рухани.
"Произведенная в Иране система ПВО Bavar-373 во многом похожа на С-400 и мощнее, чем С-300", - приводит его слова иранское агентство "Мехр".
Ранее в четверг сообщалось, что в Иране провели презентацию этой системы. Иранские СМИ называют ее конкурентом российского комплекса С-300.
Они сообщали, что новые ракеты предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей противника на высоте до 65 км и на расстоянии до 300 км. Система способна обнаруживать до 100 целей, работать по шести целям одновременно.
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