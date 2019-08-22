Азербайджан в I полугодии увеличил выручку от экспорта золота на 15,9%

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года экспортировал на мировые рынки 2 тыс. 302,97 кг золота, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В I-ом полугодии 2019 года экспорт золота из Азербайджана составил 2 тыс. 302,97 кг на сумму $70 млн 389,71 тыс. В январе-июне 2018 года экспорт золота из Азербайджана составил 1 тыс. 430,04 кг на сумму $60 млн 713,06 тыс. Таким образом, экспорт золота в количественном выражении увеличился на 60,1%, выручка - на 15,9%», - отметили в правительстве.
Весь объем золота в I-ом полугодии 2019 года экспортирован в Швейцарию.
Как сообщалось, добыча золота в январе-июне 2019 года в Азербайджане составила 1 тыс. 720,9 кг.
В 2018 году Азербайджан экспортировал на мировые рынки 2 тыс. 904,26 кг золота на $118 млн 39,42 тыс.
Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. Согласно контракту, в целом с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, в сентябре 2017 года – рудник Угур.
Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО «AzerGold», созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Н.Аббасова
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