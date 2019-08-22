Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.884 RUR   0.0258 GBR   2.0603 TRY   0.2966

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.68 -0.45 Brent 60.30 0.27

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 22.08.2019 16:31

Баку выразил протест генсеку ООН по факту распространения Арменией бумаг сепаратистского режима в Карабахе – МИД Азербайджана

Постоянно представительство Азербайджана при ООН направило протест на имя генсека организации в связи с незаконным распространением Арменией «бумаг сепаратистского режима в Нагорном Карабахе», заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Армения, злоупотребив правом членства в ООН, в качестве дополнения к письму своего представителя в организации, адресованному Генеральному секретарю, распространила бумаги незаконного сепаратистского режима, созданного на находящихся под оккупацией армянских ВС территориях Азербайджана», - заявил Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан»

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Армения использует практику распространения бумаг незаконного сепаратистского режима в рамках ООН и ОБСЕ, «однако это ни в коей мере не отражает позицию данных организаций».

«В ответ на очередную провокацию армянской стороны, постоянным представительством Азербайджана при ООН было направлено письмо протеста на имя генерального секретаря организации, которое на днях будет опубликовано в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН»,- отметила Абдуллаева.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, ПРОТЕСТ


Похожие новости


Иран направил в Совбез ООН протест в связи с враждебными действиями Израиля

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]