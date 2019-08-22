Баку выразил протест генсеку ООН по факту распространения Арменией бумаг сепаратистского режима в Карабахе – МИД Азербайджана

Постоянно представительство Азербайджана при ООН направило протест на имя генсека организации в связи с незаконным распространением Арменией «бумаг сепаратистского режима в Нагорном Карабахе», заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Армения, злоупотребив правом членства в ООН, в качестве дополнения к письму своего представителя в организации, адресованному Генеральному секретарю, распространила бумаги незаконного сепаратистского режима, созданного на находящихся под оккупацией армянских ВС территориях Азербайджана», - заявил Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан»

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Армения использует практику распространения бумаг незаконного сепаратистского режима в рамках ООН и ОБСЕ, «однако это ни в коей мере не отражает позицию данных организаций».

«В ответ на очередную провокацию армянской стороны, постоянным представительством Азербайджана при ООН было направлено письмо протеста на имя генерального секретаря организации, которое на днях будет опубликовано в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН»,- отметила Абдуллаева.

Ф.Исазаде