Адвокат Трампа встречался в Мадриде с помощником Зеленского и обсуждал с ним дело Байдена - СМИ

Адвокат президента США Руди Джулиани в июле провел встречу с помощником украинского лидера Андреем Ермаком в Мадриде, на которой обсуждалось дело, связанное с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера, передает американский канал CNN.
Адвокат Трампа рассказал каналу, что получил от госдепа США информацию о том, что Ермак хотел бы с ним встретиться. Дважды они поговорили по телефону, затем договорились о встрече в Мадриде в июле 2019 года.
По словам Джулиани, в ходе их контактов только Ермак задавал ему вопросы, а сам он ничего у него не спрашивал, поскольку у него не было такой потребности. Они обсуждали, мог ли Джо Байден, который тогда занимал пост вице-президента США, использовать свое влияние, чтобы добиться увольнения в 2016 году украинского генерального прокурора, занимавшегося делом компании по разведке и добыче энергии Burisma. В совет директоров этой компании входил его сын Хантер Байден.
Также они обсудили, могла ли Украина пытаться навредить президентской кампании Трампа перед выборами президента США 2016 года, заявил Джулиани.
Джулиани отметил, что его не беспокоило то, как факт его общения с Ермаком будет воспринят со стороны.
"Я бы никогда в своей жизни не совершил противоречащий этике поступок. Я действительно хороший адвокат. И я горжусь тем, что я делал", - заявил он каналу.
Также Джулиани добавил, что действовал по собственной инициативе, так как Трамп не поручал ему заняться этим вопросом.
Баку выразил протест генсеку ООН по факту распространения Арменией бумаг сепаратистского режима в Карабахе – МИД Азербайджана
Баку и Китай обсуждают вопросы развития ВТС
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Цены на нефть вновь снижаются на заявлениях от ФРС, Brent торгуется ниже $60 за баррель
Индонезийский ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку по итогам второго заседания подряд
Новая стратегия угольной отрасли РФ до 2035г предусматривает рост добычи с 440 млн до 550-670 млн т в год
МЧС Азербайджана потушило пожар на рынке стройматериалов в Баку
МЧС Азербайджана использует 2 вертолета для тушения пожара в Агсуинском районе
МЧС Азербайджана одобрило принятие в эксплуатацию 133 новостроек в рамках указа президента Алиева
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США