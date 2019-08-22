Адвокат Трампа встречался в Мадриде с помощником Зеленского и обсуждал с ним дело Байдена - СМИ

Адвокат президента США Руди Джулиани в июле провел встречу с помощником украинского лидера Андреем Ермаком в Мадриде, на которой обсуждалось дело, связанное с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера, передает американский канал CNN.

Адвокат Трампа рассказал каналу, что получил от госдепа США информацию о том, что Ермак хотел бы с ним встретиться. Дважды они поговорили по телефону, затем договорились о встрече в Мадриде в июле 2019 года.

По словам Джулиани, в ходе их контактов только Ермак задавал ему вопросы, а сам он ничего у него не спрашивал, поскольку у него не было такой потребности. Они обсуждали, мог ли Джо Байден, который тогда занимал пост вице-президента США, использовать свое влияние, чтобы добиться увольнения в 2016 году украинского генерального прокурора, занимавшегося делом компании по разведке и добыче энергии Burisma. В совет директоров этой компании входил его сын Хантер Байден.

Также они обсудили, могла ли Украина пытаться навредить президентской кампании Трампа перед выборами президента США 2016 года, заявил Джулиани.

Джулиани отметил, что его не беспокоило то, как факт его общения с Ермаком будет воспринят со стороны.

"Я бы никогда в своей жизни не совершил противоречащий этике поступок. Я действительно хороший адвокат. И я горжусь тем, что я делал", - заявил он каналу.

Также Джулиани добавил, что действовал по собственной инициативе, так как Трамп не поручал ему заняться этим вопросом.