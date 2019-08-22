Бывший король Испании Хуан Карлос перенесет операцию на сердце

Бывшему королю Испании Хуану Карлосу сделают операцию на сердце на этой неделе, сообщает агентство ЭФЭ в четверг.
Операция назначена на субботу, 24 августа. Она пройдет в больнице, расположенной недалеко от Мадрида.
Решение о проведении операции было принято врачами после ежегодного планового медицинского осмотра, который состоялся в июне.
Хуану Карлосу сейчас 81 год. В 2014 году он отрекся от престола в пользу своего сына, Филиппа, при этом формально сохранив королевский титул. Сын Хуана Карлоса взошел на трон как Филипп VI.
Бывший король Испании неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем. В апреле прошлого года он перенес операцию по замене протеза в правом колене.
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