Индонезийский ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку по итогам второго заседания подряд

Банк Индонезии неожиданно снизил ключевую процентную ставку второй месяц подряд, рассчитывая, таким образом, поддержать экономику на фоне растущих рисков ослабления глобального роста и усугубляющейся торговой войны.

Индонезийский ЦБ в четверг уменьшил семидневную ставку РЕПО на 25 базисных пунктов - до 5,5% годовых. Это стало сюрпризом для большинства экспертов, опрошенных Bloomberg, которые полагали, что Центробанк, понизивший ставку на июльском заседании впервые почти за два года, не станет вновь опускать ее в августе.

Глава Банка Индонезии Перри Варджийо заявил, что снижение ставки согласуется с прогнозами низкой инфляции и служит "предупредительной мерой для поддержки импульса к росту экономики в будущем".

Индонезия использует меры денежно-кредитной и бюджетной политики для стимулирования экономического роста, замедлившегося во втором квартале текущего года до двухлетнего минимума.

"Индонезии повезло с тем, что импульс к росту экономики страны сохраняется, однако мы должны принимать предупредительные шаги, когда видим риск замедления подъема мировой экономики", - отметил Варджийо.

Президент Индонезии Джоко Видодо в минувшую пятницу представил в парламенте проект бюджета страны на 2020 год, предусматривающий рекордные государственные расходы - 2 трлн 528,8 млрд рупий ($178 млрд).

Проект бюджета предполагает, что ВВП Индонезии в следующем году повысится на 5,3%, максимальными темпами с 2013 года, благодаря росту потребительских расходов и инвестиций бизнеса, а также рекордным госрасходам.