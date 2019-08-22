Италия попросила Брюссель координировать распределение по странам ЕС нелегальных мигрантов с судна Open Arms

Итальянское правительство официально обратилось к Европейской комиссии с просьбой координировать распределение между странами ЕС мигрантов, которые находились борту судна Open Arms, заявила в четверг представитель ЕК Наташа Берто.
"Да, я могу подтвердить, что Италия попросила Европейскую комиссию координировать распределение мигрантов, высадившихся на итальянскую территорию с судна Open Arms. Распределение основано на добровольных предложениях стран-членов принять часть мигрантов", - сказала на брифинге Берто.
Она добавила, что кроме стран-членов поддержку этим мигрантам оказывают и специализированные агентства ЕС.
Ранее сообщалось, что принять людей с Open Arms, принадлежащего испанской неправительственной организации, согласились Франция, Германия, Испания, Португалия, Люксембург и Румыния. Одновременно эти страны призвали наладить постоянный механизм помощи мигрантам в подобных случаях.
Мигрантов спасли в Средиземном море близ ливийских берегов около трех недель назад, после чего судно Open Arms направилось в ближайший порт, который находился на итальянском острове Лампедуза. Но вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини запретил ему входить в итальянские воды. Во вторник прокуратура города Агридженто на острове Сицилия нашла юридически приемлемое решение преодолеть этот запрет и спасти людей, находившихся в отчаянном положении. Она постановила конфисковать судно и принять на берег около сотни нелегальных иммигрантов, находившихся на его борту.
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