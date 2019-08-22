Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.884 RUR   0.0258 GBR   2.0603 TRY   0.2966

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.68 -0.45 Brent 60.30 0.27

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.08.2019 18:48

Италия попросила Брюссель координировать распределение по странам ЕС нелегальных мигрантов с судна Open Arms

Итальянское правительство официально обратилось к Европейской комиссии с просьбой координировать распределение между странами ЕС мигрантов, которые находились борту судна Open Arms, заявила в четверг представитель ЕК Наташа Берто.

"Да, я могу подтвердить, что Италия попросила Европейскую комиссию координировать распределение мигрантов, высадившихся на итальянскую территорию с судна Open Arms. Распределение основано на добровольных предложениях стран-членов принять часть мигрантов", - сказала на брифинге Берто.

Она добавила, что кроме стран-членов поддержку этим мигрантам оказывают и специализированные агентства ЕС.

Ранее сообщалось, что принять людей с Open Arms, принадлежащего испанской неправительственной организации, согласились Франция, Германия, Испания, Португалия, Люксембург и Румыния. Одновременно эти страны призвали наладить постоянный механизм помощи мигрантам в подобных случаях.

Мигрантов спасли в Средиземном море близ ливийских берегов около трех недель назад, после чего судно Open Arms направилось в ближайший порт, который находился на итальянском острове Лампедуза. Но вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини запретил ему входить в итальянские воды. Во вторник прокуратура города Агридженто на острове Сицилия нашла юридически приемлемое решение преодолеть этот запрет и спасти людей, находившихся в отчаянном положении. Она постановила конфисковать судно и принять на берег около сотни нелегальных иммигрантов, находившихся на его борту.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ИТАЛИЯ, МИГРАНТЫ


Похожие новости


Италии грозит штраф ЕС на 3,5 млрд евро в связи с недостаточным сокращением госдолга Премьер Италии выступит в Европаралменте на тему будущего Европы Еврогруппа согласилась с оценкой Еврокомиссией проекта бюджета Италии Италия просит ЕС заняться проблемой 177 нелегалов, подобранных в Средиземном море Премьер Италии считает, что ЕС может развалиться из-за разногласий между странами ЕС соболезнует в связи с землетрясением в Италии и предлагает помощь

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]