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Дальнее зарубежье 22.08.2019 19:05

Сеул и Лондон сохранят свободную торговлю после Brexit

Южная Корея и Великобритания в четверг подписали соглашение о свободной торговле, которое позволит поддерживать торговые связи между двумя странами даже в случае Brexit без сделки между Лондоном и Брюсселем, сообщает агентство "Ренхап".

Подписание соглашения прошло в Лондоне. Министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи и ее коллега из Великобритании Элизабет Трасс договорились, что две страны сохранят взаимные привилегии, которые гарантировало соглашение Сеула и Брюсселя о свободной торговле.

Например, согласно новому соглашению, Южная Корея сможет экспортировать в Великобританию автомобили без пошлин, как это было и раньше. Основу экспорта в Великобританию для Южной Кореи составляют автомобили и суда. Великобритания экспортирует в Южную Корею нефть, автомобили и виски.

Трасс сообщила, что соглашение позволит британским компаниям, например, производителю автомобилей класса люкс Bentley, "продолжать торговлю так же, как и сейчас, и даст возможность воспользоваться преимуществами, которые предлагает Brexit", сообщает телеканал BBC.

Для Южной Кореи Великобритания является 18-м по величине торговым партнером, на нее приходится чуть меньше 2% южнокорейского торгового оборота.

Сеул планирует выполнить все необходимые процедуры для принятия соглашения, в том числе ратифицировать его в парламенте до конца октября, когда Великобритания покинет ЕС.

Великобритания уже подписала соглашения с 38 странами на случай, если страна покинет ЕС без соглашения с Брюсселем. В их числе, в частности, Норвегия, Чили и Израиль. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТОРГОВЛЯ, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]