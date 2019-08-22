Сеул и Лондон сохранят свободную торговлю после Brexit

Южная Корея и Великобритания в четверг подписали соглашение о свободной торговле, которое позволит поддерживать торговые связи между двумя странами даже в случае Brexit без сделки между Лондоном и Брюсселем, сообщает агентство "Ренхап".
Подписание соглашения прошло в Лондоне. Министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи и ее коллега из Великобритании Элизабет Трасс договорились, что две страны сохранят взаимные привилегии, которые гарантировало соглашение Сеула и Брюсселя о свободной торговле.
Например, согласно новому соглашению, Южная Корея сможет экспортировать в Великобританию автомобили без пошлин, как это было и раньше. Основу экспорта в Великобританию для Южной Кореи составляют автомобили и суда. Великобритания экспортирует в Южную Корею нефть, автомобили и виски.
Трасс сообщила, что соглашение позволит британским компаниям, например, производителю автомобилей класса люкс Bentley, "продолжать торговлю так же, как и сейчас, и даст возможность воспользоваться преимуществами, которые предлагает Brexit", сообщает телеканал BBC.
Для Южной Кореи Великобритания является 18-м по величине торговым партнером, на нее приходится чуть меньше 2% южнокорейского торгового оборота.
Сеул планирует выполнить все необходимые процедуры для принятия соглашения, в том числе ратифицировать его в парламенте до конца октября, когда Великобритания покинет ЕС.
Великобритания уже подписала соглашения с 38 странами на случай, если страна покинет ЕС без соглашения с Брюсселем. В их числе, в частности, Норвегия, Чили и Израиль. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября.
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