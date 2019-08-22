Депутат Порошенко будет заниматься в Раде вопросами внешней политики, обороны и безопасности

"Европейская солидарность" (лидер Петр Порошенко) претендует на должность вице-спикера парламента, а также хотела бы возглавить комитеты с контролирующими функциями, заявила избранная депутатом от партии Ирина Геращенко.
"Европейская солидарность" - это оппозиционная политическая сила, о чем мы завили еще раз, и как будущая оппозиция мы будем претендовать на те комитеты, которые традиционно в демократических европейских странах возглавляет оппозиция - на комитеты, которые имеют контролирующие функции. В первую очередь речь идет о Регламентном комитете, о Комитете свободы слова, о должности вице-спикера, где также должен быть представитель оппозиции, чтобы использовать возможность публичного донесения позиции гражданам Украины", - сказала Геращенко журналистам в четверг в Киеве.
Она сообщила, что "Европейская солидарность" предложила кандидатуры всех 27 депутатов будущей фракции в профильные комитеты.
Отвечая на вопрос, в каком комитете будет работать лидер партии Петр Порошенко, Геращенко сказала: "Петр Порошенко будет работать на том направлении, где он является специалистом. А мы знаем, что он является самым лучшим дипломатом, и он является тем политиком и государственным деятелем, который прекрасно и профессионально разбирается в вопросах безопасности и обороны".
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