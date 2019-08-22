Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.884 RUR   0.0258 GBR   2.0603 TRY   0.2966

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.68 -0.45 Brent 60.30 0.27

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.08.2019 19:17

Депутат Порошенко будет заниматься в Раде вопросами внешней политики, обороны и безопасности

"Европейская солидарность" (лидер Петр Порошенко) претендует на должность вице-спикера парламента, а также хотела бы возглавить комитеты с контролирующими функциями, заявила избранная депутатом от партии Ирина Геращенко.

"Европейская солидарность" - это оппозиционная политическая сила, о чем мы завили еще раз, и как будущая оппозиция мы будем претендовать на те комитеты, которые традиционно в демократических европейских странах возглавляет оппозиция - на комитеты, которые имеют контролирующие функции. В первую очередь речь идет о Регламентном комитете, о Комитете свободы слова, о должности вице-спикера, где также должен быть представитель оппозиции, чтобы использовать возможность публичного донесения позиции гражданам Украины", - сказала Геращенко журналистам в четверг в Киеве.

Она сообщила, что "Европейская солидарность" предложила кандидатуры всех 27 депутатов будущей фракции в профильные комитеты.

Отвечая на вопрос, в каком комитете будет работать лидер партии Петр Порошенко, Геращенко сказала: "Петр Порошенко будет работать на том направлении, где он является специалистом. А мы знаем, что он является самым лучшим дипломатом, и он является тем политиком и государственным деятелем, который прекрасно и профессионально разбирается в вопросах безопасности и обороны".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, РАДА, ПОРОШЕНКО/ПАРТИЯ, ДОЛЖНОСТИ


Похожие новости


Зеленский просит созвать внеочередное заседание Рады Зеленский вновь просит Раду уволить генпрокурора и главу МИД Президент Зеленский предложил ввести крупные штрафы за неперсональное голосование в Раде Тимошенко советует Зеленскому создать в Раде широкую коалицию КС Украины начал рассматривать вопрос о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады Зеленский настаивает на законности своего решения о роспуске украинской Рады

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]