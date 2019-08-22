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Происшествия 22.08.2019 17:00

В Баку горит рынок стройматериалов, за медпомощью обратились 2 человека

МЧС Азербайджана привлекло силы по противопожарной охране ведомства на борьбу с огнем на базаре строительных материалов в Баку.

По сообщению ведомства, на горячую линию МЧС поступила информация о пожаре в Наримановском районе Баку недалеко от дороги Баксол.

Между тем, по сообщению пресс-службы Минздрава, на место происшествия привлечены 10 бригад скорой помощи.

«В настоящее время за медицинской помощью обратились два человека», - отмечается в сообщении.

Бакинское транспортное агентство, в свою очередь, заявляет о частичном и полном ограничении движения транспорта в ряде улиц в этом направлении. Целью таких мер является обеспечение беспрепятственного передвижения специальной техники и автомобилей на место происшествия.

Ф.Исазаде

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Тэги: РЫНОК, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]