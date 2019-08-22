В Баку горит рынок стройматериалов, за медпомощью обратились 2 человека

МЧС Азербайджана привлекло силы по противопожарной охране ведомства на борьбу с огнем на базаре строительных материалов в Баку.

По сообщению ведомства, на горячую линию МЧС поступила информация о пожаре в Наримановском районе Баку недалеко от дороги Баксол.

Между тем, по сообщению пресс-службы Минздрава, на место происшествия привлечены 10 бригад скорой помощи.

«В настоящее время за медицинской помощью обратились два человека», - отмечается в сообщении.

Бакинское транспортное агентство, в свою очередь, заявляет о частичном и полном ограничении движения транспорта в ряде улиц в этом направлении. Целью таких мер является обеспечение беспрепятственного передвижения специальной техники и автомобилей на место происшествия.

Ф.Исазаде