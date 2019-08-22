Вице-премьер Азербайджана рекомендует увеличить число точек продажи продпродукции

Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов и министр сельского хозяйства Инам Керимов приняли участие в осмотре нескольких торговых центров, занимающихся продажей пищевой продукции, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

"Целью проверки было выявление фактов искусственного завышения цен. В рамках проверки Ахмедов заявил, что правительство Азербайджана всегда держит в центре внимания предотвращение искусственного завышения цен и проводит в данном направлении необходимую работу", - отметили в Кабмине.

В кабмине сообщили, что в рамках рейда Ахмедов и Керимов посетили три торговые точки. Была выявлена большая разница между ценами на товары на рынках и на ярмарках (организуемых Минсельхозом – ИФ).

"Правительство должно серьезно задуматься над данным вопросом. Мы должны пресечь рост цен избытком продукции. Если кто-то пытается искусственно завысить цену, то правительство должно ответить экономическими мерами. Одной из таких мер является увеличение числа торговых точек и посредников. Это позволит регулировать цены", - сказал Ахмедов, слова которого приводит пресс-служба кабмина.

А. Мамедов