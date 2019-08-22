Ракета Delta IV стартовала на орбиту с очередным спутником системы GPS новейшего поколения для ВВС США

Средняя ракета-носитель Delta IV в четверг стартовала на орбиту со вторым спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III для ВВС США, сообщила компания United Launch Alliance.
Старт ракеты-носителя Delta IV со спутником Magellan, который будет выведен на орбиту высотой до 20 тыс. км, был осуществлен компанией с 37-го космического пускового комплекса на авиабазе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в 09:06 по восточному времени США (16:06 мск).
United Launch Alliance - совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin, которое осуществляет запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.
Аппарат GPS III весом 3,8 тонны станет очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны будут заменить собой устаревшие спутники, которые в настоящие время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.
Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время спутники, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.
При этом GPS III располагает значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они будут в восемь раз более защищенными от подавления противниками США.
В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США пользуются более 4 млрд человек в мире.
Созданием новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного аппарата составляет 577 млн долл. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.
Первые 10 аппаратов GPS III в версии Space Vehicle (Block IIIA) запустят до 2023 года включительно, остальные 22 в версии Follow On (Block IIIF) начнут размещать на орбите с 2025 по 2034 годы. Обновляемая система полнофункционально заработает не ранее чем в 2022 году в связи с задержкой в модернизации наземных систем управления спутниками.
Первый спутник GPS III был выведен на орбиту в 23 декабря прошлого года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая выиграла тендер на запуск пяти из первых шести аппаратов данного типа.
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