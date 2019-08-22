Словения построит дополнительные секции забора на границе с Хорватией для защиты от мигрантов

Власти Словении приняли решение возвести дополнительные секции забора на границе с Хорватией в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией, сообщает в четверг агентство Associated Press.
Ожидается, что строители возведут дополнительное ограждение протяженностью в 40 км.
С начала 2016 года Словения возвела уже в общей сложности 180-километровое ограждение на границе с Хорватией. Строительство обошлось в примерно 19 млн евро.
По данным словенской полиции, в июле было зафиксировано около 1,7 тыс. попыток пересечения границы нелегальными мигрантами. Отмечается, что этот показатель стал рекордно высоким за последние несколько месяцев. Большинство из мигрантов - выходцы из Пакистана, Алжира и Афганистана.
Венгрия и Хорватия обычно являются лишь перевалочным пунктом для иммигрантов, направляющихся в Германию, Францию и другие страны Западной Европы.
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