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Регион 22.08.2019 17:19

В Кремле сообщили о возможности телефонного разговора Путина и Эрдогана в ближайшие дни

В Кремле подтвердили планы провести телефонный разговор между президентами РФ и Турции в ближайшее время.

"Действительно мы не исключаем в ближайшие дни проведение телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на представителя Эрдогана Ибрагима Калына сообщили, что президент Турции планирует в ближайшие дни поговорить по телефону с Путиным и темой разговора станет ситуация в сирийской провинции Идлиб.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]