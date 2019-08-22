В Кремле сообщили о возможности телефонного разговора Путина и Эрдогана в ближайшие дни

В Кремле подтвердили планы провести телефонный разговор между президентами РФ и Турции в ближайшее время.

"Действительно мы не исключаем в ближайшие дни проведение телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на представителя Эрдогана Ибрагима Калына сообщили, что президент Турции планирует в ближайшие дни поговорить по телефону с Путиным и темой разговора станет ситуация в сирийской провинции Идлиб.