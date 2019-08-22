Абонентская база Nar растет стремительно

Nar объявил о своих достижениях, за первые шесть месяцев 2019 года. Благодаря тарифам и выгодным ценам, предлагаемым оператором мобильной связи, быстрому росту количества базовых станций и высокому качеству интернет-услуг, предоставляемых абонентам, абонентская база Nar существенно выросла. Таким образом, активная абонентская база увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент количество пользователей мобильного оператора приближается к 2,3 миллионам.

По итогам прошедшего полугодия Nar удалось еще больше расширить свою сеть. Оператор мобильной связи установил 490 новых базовых станций за последние шесть месяцев. В настоящее время количество базовых станций 4G Nar превышает 2140, а количество базовых станций 3G превышает 2700. Таким образом, Nar стал оператором мобильной связи с самой большой сетью 4G в стране. В результате работ, направленных на улучшение сети, сеть Nar была улучшена не только в столице, но и в регионах страны. В настоящее время 53 региона обеспечены базовыми станциями 4G.

Благодаря стремительной установке новых базовых станций по всей стране количество пользователей 4G увеличилось на 96%. Количество пользователей смартфонов среди абонентов Nar увеличилось на 17%. В целом, количество пользователей смартфонов среди абонентов выросло на 15% в регионах и на 18% в Баку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выступая на пресс-конференции, посвященной итогам полугодия, в которой приняли участие представители средств массовой информации, генеральный директор Azerfon Гуннар Панке отметил, что Nar добился значительных результатов за последние шесть месяцев: одна из наших основных целей состоит в том, чтобы достичь наилучшего качества обслуживания клиентов и обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту на высоком уровне. Мы успешно осуществили свою стратегию, ориентированную на клиентов, и достигли повышенного уровня удовлетворенности клиентов в сильной конкурентной среде, наблюдаемой на рынке мобильной связи Азербайджана. Благодаря высокому качеству обслуживания, которое мы предоставляем нашим клиентам, Nar стал первым среди мобильных операторов по индексу лояльности клиентов впервые за два года.

Nar также продолжает предоставлять своим абонентам высококачественное и быстрое обслуживание с помощью колл-центра, веб-сайтаnar.azи социальных сетей. Таким образом, за последние 6 месяцев через социальные сети оператора мобильной связи было получено более 115 000 абонентских запросов. На 94,7% запросов, полученных через социальные сети, были даны ответы в течение одной минуты.

В течение 6 месяцев 2019 года оператор мобильной связи представил тарифный план «CavanNar», который позволяет клиентам пользоваться двойным Интернетом и общаться еще больше, а также выгодные роуминговые пакеты для абонентов, путешествующих за рубеж.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью.Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. В рамках своей стратегии, направленной на постоянное улучшение качества сети, оператор мобильной связи внедрил услугу «HD-Voice», которая обеспечивает значительное повышение качества и четкую передачу голоса.По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.