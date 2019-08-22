Vivatech project and consulting получит около 1,4 млн манатов в рамках контракта с Минтруда Азербайджана

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана направит около 1,4 млн манатов на проектирование лечебно-восстановительных центров санаторно-курортного профиля для детей инвалидов, социальных приютов и реабилитационных центров для детей не достигших совершеннолетия, центров помощи жертвам торговли людьми и бытового насилия, и детские восстановительные центры в Баку и регионах страны.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az с ООО «Vivatech project and consulting» подписано 11 контрактов на выполнение этих работ. Общая сумма контрактов составила 1 млн 397,095 тыс. манатов.
Лечебно-восстановительных центров санаторно-курортного профиля для детей инвалидов будут построены в Хазарском районе Баку, Хачмазском и Лянкаранском районах.
Социальные приюты и реабилитационные центры для детей, не достигших совершеннолетия, планируется построить в Губинском и Исмаиллинском районах.
Центры помощи жертвам торговли людьми и бытового насилия возведут в городах Баку, Гянджа и Губинском районе.
Детские восстановительные центры построят в Агджабединском, Масаллинском и Губинском районах.
Б.Рустамбеков
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