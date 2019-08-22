Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.884 RUR   0.0258 GBR   2.0603 TRY   0.2966

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.68 -0.45 Brent 60.30 0.27

Погода в Баку

  ночь день

Социум 22.08.2019 17:37

Vivatech project and consulting получит около 1,4 млн манатов в рамках контракта с Минтруда Азербайджана

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана направит около 1,4 млн манатов на проектирование лечебно-восстановительных центров санаторно-курортного профиля для детей инвалидов, социальных приютов и реабилитационных центров для детей не достигших совершеннолетия, центров помощи жертвам торговли людьми и бытового насилия, и детские восстановительные центры в Баку и регионах страны.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az с ООО «Vivatech project and consulting» подписано 11 контрактов на выполнение этих работ. Общая сумма контрактов составила 1 млн 397,095 тыс. манатов.

Лечебно-восстановительных центров санаторно-курортного профиля для детей инвалидов будут построены в Хазарском районе Баку, Хачмазском и Лянкаранском районах.

Социальные приюты и реабилитационные центры для детей, не достигших совершеннолетия, планируется построить в Губинском и Исмаиллинском районах.

Центры помощи жертвам торговли людьми и бытового насилия возведут в городах Баку, Гянджа и Губинском районе.

Детские восстановительные центры построят в Агджабединском, Масаллинском и Губинском районах.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНТРУДА, ЦЕНТРЫ, КОНТРАКТ


Похожие новости


Минтруда Азербайджана подготовило первичный вариант дорожной карты по созданию центров DOST

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]