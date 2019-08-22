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Происшествия 22.08.2019 18:03

При тушении пожара на рынке стройматериалов в Баку пострадали 4 сотрудника МЧС

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МЧС Азербайджана привлекло к тушению пожара на базаре строительных материалов в Баку более 20 единиц техники и 60 человек личного состава, говорится в сообщении ведомства.

«22 единицы государственной противопожарной службы и 60 человек личного состава МЧС направлены на борьбу с огнем на базаре строительных материалов»,- говорится в сообщении ведомства.

Общая площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м.

Между тем, по сообщению пресс-службы Минздрава, за медицинской помощью обратились 5 человек, включая 4 сотрудников МЧС, которые участвуют в тушении пожара. «Трое пострадавших, включая 2 сотрудников МЧС, госпитализированы», - подчеркнули в Минздраве.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=M-QSic5yiwY

Ф.Исазаде

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Тэги: РЫНОК, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]