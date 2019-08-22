МЧС Азербайджана одобрило принятие в эксплуатацию 133 новостроек в рамках указа президента Алиева

МЧС Азербайджана в рамках исполнения указа президента страны Ильхама Алиева об упрощенной системе сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажных зданий в I-ом полугодии 2019 года дало положительное заключение по 133 домам (комплексам).
Из них 129 домов находятся в Баку, 3 – в Абшеронском районе, 1 – в Гяндже.
В сообщении МЧС отмечается, что общая площадь этих домов составляет 2 млн 190,082 тыс. кв. метров, в них имеется 21,911 тыс. квартир.
При этом ведомство подчеркивает, что еще в 23 многоэтажных жилых домах были выявлены недостатки, по этой причине они пока не приняты в эксплуатацию.
Президент Алиев 19 февраля 2019 года подписал указ об упрощении сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажных зданий.
Согласно документу, МЧС было поручено провести проверку устойчивости конструкции, противопожарной безопасности и готовности к эксплуатации лифтов и систем инженерно-коммуникационного обеспечения многоэтажных зданий, полностью достроенных и сданных в частичную эксплуатацию до 1 января 2019 года.
В случае, если результаты проверок окажутся положительными, МЧС должно составить заключение и направить его вместе с электронной копией проекта здания (или комплекса) в Госкомитет градостроительства и архитектуры или же в местные органы исполнительной власти, которые выдают разрешение на эксплуатацию здания или комплекса и оповещают Государственный реестр строительства и МЧС.
В случае выявления недочетов по результатам проверок, заключение МЧС с мерами по их устранению должно быть направлено заказчику здания или же управляющей организации, а в случае их отсутствия соответствующему местному органу исполнительной власти. Исправление недочетов в течение 5 месяцев даст возможность повторно обратиться в МЧС для проведения диагностики.
Ф.Исазаде
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