МЧС Азербайджана использует 2 вертолета для тушения пожара в Агсуинском районе

МЧС Азербайджана привлекло два вертолета к тушению пожара на территории близ села Кяндахан Агсуинского района.

«22 августа на «горячую линию» МЧС поступил телефонный звонок о том, что на территории близ села Кяндахан Агсуинского района начался пожар», - сообщили в МЧС.

К тушению пожара привлечены два вертолета, 5 единиц противопожарной техники, а также 30 человек личного состава МЧС.

«Кроме этого, в тушении задействованы 4 единицы техники и 41 человек личного состава войск гражданской обороны», - подчеркнули в ведомстве.

Ф.Исазаде