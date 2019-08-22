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Происшествия 22.08.2019 18:43

МЧС Азербайджана использует 2 вертолета для тушения пожара в Агсуинском районе

МЧС Азербайджана привлекло два вертолета к тушению пожара на территории близ села Кяндахан Агсуинского района.

«22 августа на «горячую линию» МЧС поступил телефонный звонок о том, что на территории близ села Кяндахан Агсуинского района начался пожар», - сообщили в МЧС.

К тушению пожара привлечены два вертолета, 5 единиц противопожарной техники, а также 30 человек личного состава МЧС.

«Кроме этого, в тушении задействованы 4 единицы техники и 41 человек личного состава войск гражданской обороны», - подчеркнули в ведомстве.

Ф.Исазаде

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Тэги: МЧС, АГСУ, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]