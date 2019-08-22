МЧС Азербайджана использует 2 вертолета для тушения пожара в Агсуинском районе

МЧС Азербайджана привлекло два вертолета к тушению пожара на территории близ села Кяндахан Агсуинского района.
«22 августа на «горячую линию» МЧС поступил телефонный звонок о том, что на территории близ села Кяндахан Агсуинского района начался пожар», - сообщили в МЧС.
К тушению пожара привлечены два вертолета, 5 единиц противопожарной техники, а также 30 человек личного состава МЧС.
«Кроме этого, в тушении задействованы 4 единицы техники и 41 человек личного состава войск гражданской обороны», - подчеркнули в ведомстве.
Ф.Исазаде
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