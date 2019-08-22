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Регион 22.08.2019 18:45

Анкара перебрасывает в Идлиб дополнительную бронетехнику, военных и боеприпасы

Турция укрепляет наблюдательные пункты в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей.

По его данным, с этой целью на северо-запад Сирии переброшены дополнительная бронетехника, военнослужащие и грузовики с боеприпасами.

В соответствии с астанинскими соглашениями по внутреннему периметру зоны деэскалации Идлиб созданы 12 наблюдательных пунктов вооруженных сил Турции, напоминает агентство.

Накануне о наращивании турецкого военного присутствия в сирийской провинции Идлиб сообщил журналистам представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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Тэги: ИДЛИБ, ПОСТЫ, УКРЕПЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]