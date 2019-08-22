МЧС Азербайджана потушило пожар на рынке стройматериалов в Баку

Силы МЧС Азербайджана потушили пожар на рынке стройматериалов в Баку, заявил замминистра чрезвычайных ситуаций Этибар Мирзяев.

«Пожар длился более трех часов. К его тушению было привлечено более 25 единиц техники и свыше 250 человек. Общая площадь пожара превысила 1,5 тыс. кв. м», - сказал Мирзяев журналистам в четверг.

При этом он подчеркнул, что в результате пожара нет серьезно пострадавших.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что за медицинской помощью обратились 5 сотрудников МЧС, которые участвовали в тушении пожара.

Ф.Исазаде