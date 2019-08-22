Цены на нефть вновь снижаются на заявлениях от ФРС, Brent торгуется ниже $60 за баррель

Нефть эталонных марок вновь начала дешеветь в ходе торгов в четверг на заявлениях главы Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж о том, что она не поддерживает снижение ставки в США.
Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 подешевели на $0,51 (0,85%) - до $59,79 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,52 (0,93%) - до $55,16 за баррель.
Джордж, которую аналитики называют главой "ястребов" Федрезерва, заявила в интервью Bloomberg, что исходя из текущего состояния экономики время для снижения ставки еще не пришло. "Я не готова предоставить экономике еще больше стимулов, не видя, что прогноз предусматривает ослабление", - отметила она.
Джордж последовательно выступала за жесткую денежно-кредитную политику все семь лет, что она занимает свою должность. В июле она вместе с коллегой из ФРБ Бостона Эриком Розенгреном выступила против большинства в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC) и проголосовала против снижения ставки.
Она заявила, что разделяет опасения рынка по поводу неопределенности в мировой экономике, но подчеркнула, что у Федрезерва есть четкая задача - содействовать максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности, и именно на ней и нужно сосредоточиться.
Тем временем президент США Дональд Трамп вновь пожаловался на то, что ФРС не дает экономике страны необходимую поддержку.
"Германия продала 30-летние бонды с отрицательной доходностью. Германия конкурирует с США. Наша Федеральная резервная система не позволяет нам сделать то, что мы должны делать. Она ставит нас в невыгодное положение по сравнению с нашим конкурентом. Сильный доллар и никакой инфляции", - написал Трамп в соцсети Twitter.
В последнее время нефтяной рынок получал поддержку за счет ожиданий, что Федрезерв продолжит снижение базовой процентной ставки для стимулирования экономики США.
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