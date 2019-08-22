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Дальнее зарубежье 22.08.2019 20:13

Зеленский и Трюдо против восстановления G8 с участием РФ - Киев

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого собеседники заявили о неприемлемости нового присоединения России к формату "большой семерки".

"Глава государства поблагодарил за последовательную позицию Канады касательно невозможности возвращения России в "Большую семерку" в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма", - говорится в четверг на сайте президента Украины.

Зеленский также отметил, что в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо не возвращать Россию в нынешнюю "семерку", "а заставлять ее выполнять свои обязательства".

"Владимир Зеленский поблагодарил Джастина Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции о неприемлемости возвращения РФ в "Большую семерку", которую он продемонстрировал еще во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде", - говорится в информации.

Также в Офисе президента сообщили, что глава Украинского государства и премьер Канады договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия политике России и защиты интересов Украины после саммита "Большой семерки" во Франции.

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Тэги: УКРАИНА, КАНАДА, ЛИДЕРЫ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]