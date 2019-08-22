Зеленский и Трюдо против восстановления G8 с участием РФ - Киев

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого собеседники заявили о неприемлемости нового присоединения России к формату "большой семерки".
"Глава государства поблагодарил за последовательную позицию Канады касательно невозможности возвращения России в "Большую семерку" в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма", - говорится в четверг на сайте президента Украины.
Зеленский также отметил, что в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо не возвращать Россию в нынешнюю "семерку", "а заставлять ее выполнять свои обязательства".
"Владимир Зеленский поблагодарил Джастина Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции о неприемлемости возвращения РФ в "Большую семерку", которую он продемонстрировал еще во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде", - говорится в информации.
Также в Офисе президента сообщили, что глава Украинского государства и премьер Канады договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия политике России и защиты интересов Украины после саммита "Большой семерки" во Франции.
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