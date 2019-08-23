Близ Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории Тихого океана в 604 км северо-восточнее столицы Фиджи - города Сува, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 22:27 мск в четверг (07:27 по местному времени в пятницу) воскресенье землетрясения имел координаты -14.64 градуса южной широты и -177.22 градуса западной долготы. Эпицентр находился примерно в 91 км к востоку-юго-востоку от острова Футуна (территория островов Уоллис и Футуна - заморское сообщество Франции).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".