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Происшествия 23.08.2019 09:27

Близ Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории Тихого океана в 604 км северо-восточнее столицы Фиджи - города Сува, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 22:27 мск в четверг (07:27 по местному времени в пятницу) воскресенье землетрясения имел координаты -14.64 градуса южной широты и -177.22 градуса западной долготы. Эпицентр находился примерно в 91 км к востоку-юго-востоку от острова Футуна (территория островов Уоллис и Футуна - заморское сообщество Франции).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

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Тэги: ФИДЖИ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]