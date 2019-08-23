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Суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в международном аэропорту

Высокий суд Гонконга в пятницу продлил ранее распространенный запрет на проведение массовых акций протеста в терминалах международного аэропорта города, сообщило Центральное телевидение Китая.

Постановление суда указывает, что для проведения массовых мероприятий в аэропорту необходимо специальное разрешение. В сообщении отмечается, что запрет направлен против "тех, кто хочет преднамеренно воспрепятствовать или затруднить нормальную работу аэропорта".

Решение о продлении запрета было принято в условиях, когда активисты протестных выступлений в Гонконге, по информации западных СМИ, готовятся в выходные дни повторить выступления как на улицах города, так и в аэропорту.

Ранее из-за акций протеста в аэропорту, которые проходили несмотря на судебный запрет, деятельность воздушной гавани практически прекращалась, отменялись сотни авиарейсов, отмечались столкновения между протестующими и полицией.

Массовые уличные акции продолжаются в Гонконге уже два месяца, они стали ответом на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Ранее Лэм заявила, что этот специальный административный район Китая столкнулся с экономическим кризисом, пострашнее, чем вспышка атипичной пневмонии в 2003 году или финансовый кризис в 2008. Она подчеркнула, что на восстановление экономики уйдет очень много времени.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, АЭРОПОРТ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]