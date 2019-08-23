Вьетнамский премьер обеспокоен ситуацией в Южно-Китайском море

Ситуация в Южно-Китайском море, где наблюдаются признаки конфликтов между вьетнамскими и китайским судами, вызывает озабоченность Ханоя, заявил в четверг премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук на совместной пресс-конференции с австралийским коллегой Скоттом Моррисоном во вьетнамской столице.
Последнее обострение в регионе вызвано присутствием китайских исследовательских судов в водах Южно-Китайского моря, которые Вьетнам считает своими. Китайские суда, предположительно, занимаются исследованием сейсмической активности.
Соединенные Штаты также заявили в четверг, что они "глубоко обеспокоены" деятельностью Китая в территориальных водах, на которые претендует Вьетнам, в том числе в области разведки нефти и газа.
В Вашингтоне отмечают, что подобные шаги являются "запугиванием Пекином других стран, претендующих на ресурсы в Южно-Китайском море".
На районы Южно-Китайского моря претендуют, помимо Китая и Вьетнама, также Бруней, Малайзия, и Филиппины.
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