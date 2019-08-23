Цены на нефть стабильны в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд

Нефть эталонных марок практически не меняется в ходе азиатских торгов в пятницу и готовится завершить ростом вторую неделю подряд на фоне снижения опасений эскалации торгового конфликта между США и Китаем и ожиданий стимулирующих мер от центробанков мира.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 подорожали на $0,06 (0,1%) - до $59,98 за баррель. На торгах в четверг цена понизилась на $0,38 (0,63%) и составляла на закрытие $59,92 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени практически не изменилась и составляет $55,35 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на $0,33 (0,59%), до $55,35 за баррель.

С начала недели Brent и WTI подорожали примерно на 1%.

Главным событием для мировых финансовых рынков на этой неделе станет мероприятие в Джексон-Хоуле, где соберутся представители крупнейших центробанков мира. В пятницу с речью выступит председатель Федрезерва Джером Пауэлл, и инвесторы ждут от него сигналов в отношении дальнейшей политики американского ЦБ.

Рынок в целом настроен на продолжение курса на снижение базовой процентной ставки в США. Такая мера может потребоваться для поддержки экономики на фоне торговой войны с Китаем.

Между тем на прошлой неделе от представителей США и КНР не было резких заявлений по торговым вопросам, и рынок расценивает это как позитивный фактор.

"Торговый оптимизм и повсеместное смягчение ДКП поддерживают цены на нефть", - говорит управляющий партнер VM Markets Стивен Иннз. По его словам, другими факторами восстановления цен стали риски перебоев поставок и выполнение странами ОПЕК своих обязательств по соглашению об ограничении нефтедобычи.

Аналитики банка UBS AG ожидают восстановления цен на нефть марки Brent до $65 за баррель в течение последующих трех месяцев благодаря сокращению запасов топлива в мире. Однако в ближайшие 6 месяцев цена этой марки опустится до $62 за баррель, в 12-месячной перспективе - до $60 за баррель из-за торговых рисков.