Страны Балтии просят помочь морально и материально в расследовании преступлений тоталитаризма

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии выступили в пятницу с совместным заявлением по случаю 80-летия подписания "пакта Молотова-Риббентропа".
"Сегодня мы вспоминаем всех, чьи смерти и порушенные жизни были вызваны преступлениями идеологий нацизма и сталинизма. Боль и несправедливость никогда не канут в забвении. Мы помним", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МИД Эстонии.
Министры призвали правительства всех стран Европы поддержать как морально, так и материально продолжение расследований преступлений тоталитаризма.
"Память о жертвах заставляет нас поддерживать достижение исторической справедливости, продолжая научные работы и увеличивая знание общественности о тоталитарном наследии в Европейской части мира", - отмечается в заявлении.
Главы МИД отмечают, что их государства твердо намерены продолжить работу с партнерами в Европе и в других странах мира, чтобы ужасы прошлого больше не повторились.
По их мнению, современная Европа является безопасным местом для всех, кто готов упорно бороться с любой несправедливостью.
"Мы верим, что европейцы больше никогда не согласятся с тоталитаризмом и геноцидом любого народа", - подчеркивают главы МИД.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
Премьер Молдовы видит единственный путь развития страны в интеграции в ЕС
Баку выразил протест генсеку ООН по факту распространения Арменией бумаг сепаратистского режима в Карабахе – МИД Азербайджана
Кузбасский "Ресурс" взыскивает с Южно-Кузбасской ГРЭС Мечела 40 млн руб. долга за уголь
Эстония начала закупать газ у НОВАТЭКа
Нижнетагильский производитель мороженого планирует наладить экспорт в Азербайджан
Самая большая в Европе мечеть открылась в Шали
Крупнорогатый скот спровоцировал ДТП в Азербайджане, 8 человек получили ранения
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Nar стал лидером по индексу лояльности клиентов
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США