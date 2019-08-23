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Дальнее зарубежье 23.08.2019 10:34

Страны Балтии просят помочь морально и материально в расследовании преступлений тоталитаризма

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии выступили в пятницу с совместным заявлением по случаю 80-летия подписания "пакта Молотова-Риббентропа".

"Сегодня мы вспоминаем всех, чьи смерти и порушенные жизни были вызваны преступлениями идеологий нацизма и сталинизма. Боль и несправедливость никогда не канут в забвении. Мы помним", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МИД Эстонии.

Министры призвали правительства всех стран Европы поддержать как морально, так и материально продолжение расследований преступлений тоталитаризма.

"Память о жертвах заставляет нас поддерживать достижение исторической справедливости, продолжая научные работы и увеличивая знание общественности о тоталитарном наследии в Европейской части мира", - отмечается в заявлении.

Главы МИД отмечают, что их государства твердо намерены продолжить работу с партнерами в Европе и в других странах мира, чтобы ужасы прошлого больше не повторились.

По их мнению, современная Европа является безопасным местом для всех, кто готов упорно бороться с любой несправедливостью.

"Мы верим, что европейцы больше никогда не согласятся с тоталитаризмом и геноцидом любого народа", - подчеркивают главы МИД.

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Тэги: ЕС, ИСТОРИЯ, ПАКТ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]