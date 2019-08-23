Президент Узбекистана на встрече с лидерами партий страны призвал соблюдать избирательное законодательство

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев перед началом избирательной кампании по выборам в парламент призвал лидеров политических партий быть толерантными и проявить в ходе предвыборной гонки правовую культуру, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.
"В ходе выборов в условиях демократического плюрализма мнений важно проявлять присущие нашему народу толерантность, политическую и правовую культуру", - сказал Мирзиеев на встрече с партийными лидерами Узбекистана.
В настоящее время в республике действует пять политических партий: Демократическая партия "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение), Народно-демократическая партия, Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана, Социал-демократическая партия "Адолат"(Справедливость) и Экологическая партия.
Как отмечается в сообщении пресс-службы президента Узбекистана, Мирзиеев подчеркнул важность неукоснительного соблюдения норм избирательного законодательства при проведении предвыборной агитации с использованием современных информационных технологий.
"Любая политическая партия может считаться политической силой только тогда, когда идет в ногу со временем, способна соответствовать жестким требованиям современности", - сказал президент.
На встрече также подробно обсуждались вопросы "повышения роли партий в общественно-политической жизни", а также "особенности и значение предстоящих выборов, идеи и цели, с которыми партии вступят в этот ответственный процесс", отметили в пресс-службе главы государства.
По данным Центризбиркома Узбекистана, выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) и местные Кенгаши (советы) страны состоятся в декабре 2019 года.
Согласно избирательному законодательству Узбекистана, кандидатов в депутаты выдвигают только политические партии.
В Узбекистане с 2005 года сформирован двухпалатный парламент. В Законодательной палате на постоянной основе работают 150 депутатов. В верхней палате - Сенате - работают 100 депутатов, избираемых в равном количестве - по шесть человек - от Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента. Кроме того, 16 членов Сената назначаются президентом Узбекистана из числа наиболее авторитетных граждан.
Последние выборы депутатов Законодательной (нижней) палаты парламента состоялись 21 декабря 2014 года и 4 января 2015 года (повторное голосование), тогда же была сформирована верхняя палата - Сенат.
Парламентарии избираются сроком на пять лет.
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