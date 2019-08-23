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СНГ 23.08.2019 10:00

Начальники Генштабов Украины и Польши обсудили подготовку к многонациональным учениям "Кленовая арка", намеченным на осень

В ходе встречи начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака с начальником Генштаба ВС Польши генерал-лейтенантом Раймундом Анджейчаком стороны обсудили состояние и перспективы развития украинско-польского сотрудничества.

Как сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в соцсети Фейсбук, пограничная встреча начальников генштабов ВСУ и Войска Польского происходит уже традиционно во Львове, в Национальной академии Сухопутных войск им. гетьмана Петра Сагайдачного.

"ВСУ используют и учитывают успешный опыт интеграции Войска Польского в НАТО - переходим от слов к действиям! Свидетельством этого является успешное функционирование и увеличение количества совместных тренировок и учений штабов и подразделений обоих государств, в частности на базе Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского", - отметил Хомчак.

В частности, говорится в сообщении, в 2019 году предусмотрены совместное участие военнослужащих ВС Украины и Польши в командно-штабном учении с привлечением войск "Репид Трайдент - 2019" во второй половине сентября и в многонациональных учениях "Кленовая арка - 2019" в октябре-ноябре текущего года.

"Украина играет ключевую роль в регионе с геостратегической точки зрения. Для нас чрезвычайно важным было понять, что происходит в Украине, услышать украинскую сторону и осознать, что необходимо сделать, чтобы Украина успешно развивалась в военной сфере, для меня является наибольшим приоритетом" - отметил начгенштаба ВС Польши после переговоров.

Анджейчак добавил, что Войско Польское предложит украинским коллегам более чем 20-летний опыт пребывания в НАТО по управлению, модернизации войск и изменения их ментальности. В то же время, польская сторона хотела бы использовать опыт ВС Украины, полученный "при отражении агрессии РФ на Донбассе", отмечается в сообщении.

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Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, ГЕНШТАБЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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