В ходе встречи начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака с начальником Генштаба ВС Польши генерал-лейтенантом Раймундом Анджейчаком стороны обсудили состояние и перспективы развития украинско-польского сотрудничества.

Как сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в соцсети Фейсбук, пограничная встреча начальников генштабов ВСУ и Войска Польского происходит уже традиционно во Львове, в Национальной академии Сухопутных войск им. гетьмана Петра Сагайдачного.

"ВСУ используют и учитывают успешный опыт интеграции Войска Польского в НАТО - переходим от слов к действиям! Свидетельством этого является успешное функционирование и увеличение количества совместных тренировок и учений штабов и подразделений обоих государств, в частности на базе Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского", - отметил Хомчак.

В частности, говорится в сообщении, в 2019 году предусмотрены совместное участие военнослужащих ВС Украины и Польши в командно-штабном учении с привлечением войск "Репид Трайдент - 2019" во второй половине сентября и в многонациональных учениях "Кленовая арка - 2019" в октябре-ноябре текущего года.

"Украина играет ключевую роль в регионе с геостратегической точки зрения. Для нас чрезвычайно важным было понять, что происходит в Украине, услышать украинскую сторону и осознать, что необходимо сделать, чтобы Украина успешно развивалась в военной сфере, для меня является наибольшим приоритетом" - отметил начгенштаба ВС Польши после переговоров.

Анджейчак добавил, что Войско Польское предложит украинским коллегам более чем 20-летний опыт пребывания в НАТО по управлению, модернизации войск и изменения их ментальности. В то же время, польская сторона хотела бы использовать опыт ВС Украины, полученный "при отражении агрессии РФ на Донбассе", отмечается в сообщении.