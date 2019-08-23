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Дальнее зарубежье 23.08.2019 11:25

Вьетнамский премьер обеспокоен ситуацией в Южно-Китайском море

Ситуация в Южно-Китайском море, где наблюдаются признаки конфликтов между вьетнамскими и китайским судами, вызывает озабоченность Ханоя, заявил в четверг премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук на совместной пресс-конференции с австралийским коллегой Скоттом Моррисоном во вьетнамской столице.

Последнее обострение в регионе вызвано присутствием китайских исследовательских судов в водах Южно-Китайского моря, которые Вьетнам считает своими. Китайские суда, предположительно, занимаются исследованием сейсмической активности.

Соединенные Штаты также заявили в четверг, что они "глубоко обеспокоены" деятельностью Китая в территориальных водах, на которые претендует Вьетнам, в том числе в области разведки нефти и газа.

В Вашингтоне отмечают, что подобные шаги являются "запугиванием Пекином других стран, претендующих на ресурсы в Южно-Китайском море".

На районы Южно-Китайского моря претендуют, помимо Китая и Вьетнама, также Бруней, Малайзия, и Филиппины.

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Тэги: ВЬЕТНАМ, ПРЕМЬЕР, КИТАЙ, ОЗАБОЧЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]