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Происшествия 23.08.2019 10:28

Пострадавшие накануне во время пожара сотрудники МЧС Азербайджана выписаны из больницы - Минздрав

Сотрудники противопожарной службы МЧС Азербайджана, обратившиеся накануне за медицинской помощью в результате пожара на рынке строительных материалов в Баку, выписаны из медучреждения, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Все сотрудники МЧС, доставленные в Клинический медицинский центр в результате пожара на рынке стройматериалов, выписаны из больницы. В настоящее время обращений в больницы по данному происшествию нет»,- говорится в сообщении ведомства.

Пожар на рынке стройматериалов в Баку вспыхнул 22 августа в дневное время и длился более трех часов. К его тушению было привлечено более 25 единиц техники и свыше 250 человек личного состава МЧС. Общая площадь пожара превысила 1,5 тыс. кв. м.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что за медицинской помощью обратились 5 сотрудников МЧС, которые участвовали в тушении пожара.

Ф. Исазаде

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Тэги: РЫНОК, ПОЖАР, ТУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]