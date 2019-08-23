Пострадавшие накануне во время пожара сотрудники МЧС Азербайджана выписаны из больницы - Минздрав

Сотрудники противопожарной службы МЧС Азербайджана, обратившиеся накануне за медицинской помощью в результате пожара на рынке строительных материалов в Баку, выписаны из медучреждения, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Все сотрудники МЧС, доставленные в Клинический медицинский центр в результате пожара на рынке стройматериалов, выписаны из больницы. В настоящее время обращений в больницы по данному происшествию нет»,- говорится в сообщении ведомства.

Пожар на рынке стройматериалов в Баку вспыхнул 22 августа в дневное время и длился более трех часов. К его тушению было привлечено более 25 единиц техники и свыше 250 человек личного состава МЧС. Общая площадь пожара превысила 1,5 тыс. кв. м.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что за медицинской помощью обратились 5 сотрудников МЧС, которые участвовали в тушении пожара.

Ф. Исазаде