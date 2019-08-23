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Инфраструктура и тендеры 23.08.2019 10:33

Baki Telefon Rabitesi отбирает компанию для создания платформы IPTV

ООО "Baki Telefon Rabitesi" (Бакинская телефонная связь) отбирает компанию для создания и эксплуатации платформы IPTV/OTT, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 1,1 тыс. манатов.

В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 17 сентября. Тендерная процедура состоится 18 сентября в 15:00.

ООО "Baki Telefon Rabitesi" предоставляет услуги бесперебойной телефонной связи, радиосвязи, широкополосного интернета и другие виды современных телекоммуникационных услуг на территории Баку государственным органам и органам управления, предприятиям и организациям, иностранным юридическим лицам и их представительствам и населению.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ, ПЛАТФОРМА, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]