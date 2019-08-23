Baki Telefon Rabitesi отбирает компанию для создания платформы IPTV

ООО "Baki Telefon Rabitesi" (Бакинская телефонная связь) отбирает компанию для создания и эксплуатации платформы IPTV/OTT, отмечается в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 1,1 тыс. манатов.
В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.
Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 17 сентября. Тендерная процедура состоится 18 сентября в 15:00.
ООО "Baki Telefon Rabitesi" предоставляет услуги бесперебойной телефонной связи, радиосвязи, широкополосного интернета и другие виды современных телекоммуникационных услуг на территории Баку государственным органам и органам управления, предприятиям и организациям, иностранным юридическим лицам и их представительствам и населению.
А. Мамедов
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