Мексиканская авиакомпания Interjet хочет продать свои SSJ-100 - газета

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, ищет покупателя на них, пишет газета "Ведомости" в пятницу со ссылкой трех человек, близких к ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), человека, близкого к Минтрансу, и "менеджера авиапромышленной компании, знающего об этом от сотрудников "Гражданских самолетов Сухого".

Два собеседника издания уверяют, что Interjet хочет продать все свои SSJ-100. Продан может быть только 21, поясняют два других, так как один самолет был поврежден в аэропорту, пущен на запчасти и не подлежит восстановлению. Один из собеседников утверждает, что Interjet хочет продать только 14 судов, а семь оставить. Еще один - что продадут столько, сколько получится, ГСС помогает авиакомпании в поиске покупателей.

Причина такого решения - тяжелое финансовое состояние Interjet, говорят два собеседника. В 2016-2017 годах обвалился песо, дорожал керосин, Interjet стала проигрывать конкуренцию другим перевозчикам. Еще в 2015 - начале 2016 года мексиканская авиакомпания считалась лучшим эксплуатантом "суперджетов", показывала налет до 8-9 часов в сутки.

Но в 2016-2017 годах Interjet постепенно перестала платить за запчасти как ГСС, так и производителю двигателей для самолетов - Powerjet (СП "Объединенной двигателестроительной корпорации" и французской Safran), а те перестали поставлять компоненты. Лайнеры стали летать все хуже и хуже. Interjet занималась каннибализацией - ставила часть самолетов на прикол и снимала с них запчасти для поддержания летной годности другой части парка, сказал один из собеседников "Ведомостей".

По данным сервиса flightradar24, лишь шесть SSJ-100 из парка Interjet продолжают полеты. Еще семь не летают больше года, пять стоят с осени 2018 года, три - с декабря 2018 - января 2019 года и последний - с марта 2019 года.

Представители Powerjet и ГСС не комментируют контрактные отношения с Interjet.

Близкий к ОАК человек говорит, что купить самолеты у мексиканцев могут как российские, так и иностранные авиа- и лизинговые компании. Interjet именно покупала самолеты, а не брала в лизинг, и получила огромную скидку - суперджеты достались ей по $23,5 млн за штуку при рыночной цене тогда около $29 млн. Теперь Interjet хотела бы выручить за лайнеры по $16-17 млн. Но техническое состояние простаивающих судов может быть таким плохим, что на каждый самолет придется потратить несколько миллионов долларов для восстановления летной годности, говорит менеджер авиастроительной компании.

Вопрос покупки самолетов изучала "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), уверяет близкий к ОАК человек. ГТЛК - крупнейший покупатель SSJ-100 - поставила российским авиакомпаниям 40 таких судов в лизинг. "На данный момент мы не готовы оценить возможность такой сделки. Активы должны быть изучены с точки зрения технического состояния и потенциального лизингополучателя", - заявил изданию представитель ГТЛК.

Российские авиакомпании эксплуатируют 102 самолета SSJ-100, ГСС планирует выпустить в этом году еще около 20 самолетов, о заказах из-за рубежа ничего не сообщалось. В конце 2018 года полеты семи SSJ-100 остановил единственный их европейский эксплуатант - ирландская Cityjet, они возвращены лизингодателю, группе ВЭБ. Причина в том, что из-за долгого ожидания запчастей российские самолеты летали слишком мало.

"Изменение интенсивности эксплуатации SSJ-100 в мексиканской Interjet - результат различных факторов, включая экономическую ситуацию в транспортной отрасли страны. Производитель SSJ-100 и партнеры программы активно работают с авиакомпанией. Сформирован пакет предложений, направленных на улучшение показателей SSJ-100 в ее парке", - говорит представитель ГСС.