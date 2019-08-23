В ряде стран произошли сбои в работе Facebook

Пользователи социальной сети Facebook сообщают о сбое в работе сервиса в ряде стран, в том числе в России, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который занимается мониторингом сбоев и отключений интернет-сайтов.

Сбой в работе соцсети произошёл утром около 9.50, о чём сообщают пользователи.

Наибольшее количество жалоб поступило на сбой в работе сайта (79%), остальные были связны с входом на сайт (20%).