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Социум 23.08.2019 11:07

В ряде стран произошли сбои в работе Facebook

Пользователи социальной сети Facebook сообщают о сбое в работе сервиса в ряде стран, в том числе в России, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который занимается мониторингом сбоев и отключений интернет-сайтов.

Сбой в работе соцсети произошёл утром около 9.50, о чём сообщают пользователи.

Наибольшее количество жалоб поступило на сбой в работе сайта (79%), остальные были связны с входом на сайт (20%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФЕЙСБУК, ЖАЛОБЫ, СБОИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]