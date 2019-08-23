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Транспорт и связь 23.08.2019 11:09

АЖД с 26 августа меняет маршрут электрички Баку-Сабунчи-Баку

Электрички Баку-Сабунчи-Баку с 26 августа по 15 сентября будут следовать до железнодорожной станции Бакиханов, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

«С 26 августа по 15 сентября маршрут электропоезда Баку-Сабунчи-Баку будет изменен. В связи со строительством туннеля на автомобильном переходе на территории железнодорожной станции Сабунчи, электропоезд в указанный период будет следовать до остановки на станции Бакиханова», - отмечается в информации.

При этом, по данным АЖД, график движения поезда Баку-Бакиханов-Баку не изменится.

В информации отмечается, что о полном восстановлении движения электрички до станции Сабунчи после завершения строительства туннеля будет предоставлена дополнительная информация.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЭЛЕКТРИЧКА, МАРШРУТ, ИЗМЕНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]