АЖД с 26 августа меняет маршрут электрички Баку-Сабунчи-Баку

Электрички Баку-Сабунчи-Баку с 26 августа по 15 сентября будут следовать до железнодорожной станции Бакиханов, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).
«С 26 августа по 15 сентября маршрут электропоезда Баку-Сабунчи-Баку будет изменен. В связи со строительством туннеля на автомобильном переходе на территории железнодорожной станции Сабунчи, электропоезд в указанный период будет следовать до остановки на станции Бакиханова», - отмечается в информации.
При этом, по данным АЖД, график движения поезда Баку-Бакиханов-Баку не изменится.
В информации отмечается, что о полном восстановлении движения электрички до станции Сабунчи после завершения строительства туннеля будет предоставлена дополнительная информация.
Н.Аббасова
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