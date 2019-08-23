Болсонару упрекнул Макрона за высказывания о лесных пожарах в Бразилии и обвинил его в колониализме

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что лидер Франции Эмманюэль Макрон критикует пожары, бушующие в лесах Амазонии, лишь для получения политической выгоды.
"Мне жаль, что Макрон пытается получить политическую выгоду за счет внутренних дел Бразилии и других стран Амазонии. Сенсационный тон (его комментариев - ИФ) относительно Амазонии не помогает решить проблему (горящего леса - ИФ)", - написал в пятницу Болсонару в своем "твиттере".
В ночь на пятницу президент Франции назвал кризисом международного значения лесные пожары в Бразилии и предложил обсудить эту тему на грядущем саммите стран G7, который состоится в Биарицце с 24 по 26 августа.
"Наш дом горит. Буквально. Дождевые леса Амазонии - легкие, которые производят 20% кислорода на планете - охвачены огнем", - написал Макрон в "Твиттере".
В ответ на это Болсонару также обвинил его в "колониальном образе мышления".
"Предложение французского президента обсудить вопросы, связанные с Амазонией на G7, без участия стран региона напоминает колониальный образ мышления, неприемлемый в 21 веке", - убежден Болсонару.
Президент Бразилии также отметил, что его правительство открыто к диалогу относительно этой проблемы, однако он должен строиться на взаимном уважении.
Пожары в дождевых лесах Амазонии на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. С каждым днем количество очагов возгорания увеличивается.
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