Азерэнержи отказалось от тендера на отбор консультанта для проектирования электростанции «Гобу» на Абшероне

ОАО «Азерэнержи» отказалось от проведения тендера с целью отбора консультанта для проектирования и контроля над строительством новой электростанции «Гобу» мощностью 385 МВт, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

"Тендер был объявлен 27 июля 2019 года. Однако, число компаний, представивших свои услуги по этому тендеру, оказалось менее трех. Поэтому в соответствии с законодательством, было принято решение признать тендер несостоявшимся и отказаться от продолжения процедуры отбора", - отметили в компании.

Как сообщалось, электростанция «Гобу» будет построена в поселке Кобу Абшеронского района Азербайджана. «Азерэнержи» рассчитывает в текущем году отобрать консультанта по данному проекту и компанию проектировщика. Цель проекта - удовлетворение в большем объеме растущих потребностей Азербайджана в электроэнергии.

Азерэнержи еще летом 2017 года объявило о планах по строительству новой электростанции мощностью 385 МВт на Абшероне. Станцию изначально предполагалось соорудить в поселке Сангачалы Гарадагского района Баку. Компания рассчитывала в ходе строительства станции использовать самое современное технологическое оборудование - 21 двигатель типа W20V50SG производства финской компании «Wartsila».

Н.Аббасова