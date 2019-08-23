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ТЭК 23.08.2019 11:21

Азерэнержи отказалось от тендера на отбор консультанта для проектирования электростанции «Гобу» на Абшероне

ОАО «Азерэнержи» отказалось от проведения тендера с целью отбора консультанта для проектирования и контроля над строительством новой электростанции «Гобу» мощностью 385 МВт, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

"Тендер был объявлен 27 июля 2019 года. Однако, число компаний, представивших свои услуги по этому тендеру, оказалось менее трех. Поэтому в соответствии с законодательством, было принято решение признать тендер несостоявшимся и отказаться от продолжения процедуры отбора", - отметили в компании.

Как сообщалось, электростанция «Гобу» будет построена в поселке Кобу Абшеронского района Азербайджана. «Азерэнержи» рассчитывает в текущем году отобрать консультанта по данному проекту и компанию проектировщика. Цель проекта - удовлетворение в большем объеме растущих потребностей Азербайджана в электроэнергии.

Азерэнержи еще летом 2017 года объявило о планах по строительству новой электростанции мощностью 385 МВт на Абшероне. Станцию изначально предполагалось соорудить в поселке Сангачалы Гарадагского района Баку. Компания рассчитывала в ходе строительства станции использовать самое современное технологическое оборудование - 21 двигатель типа W20V50SG производства финской компании «Wartsila».

Н.Аббасова

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Тэги: СТАНЦИЯ, КОНСУЛЬТАНТ, ТЕНДЕР, АННУЛИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]