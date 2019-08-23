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Транспорт и связь 23.08.2019 11:22

Пассажироперевозки в Азербайджане в январе-июле увеличились на 2%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июле 2019 года составил 1 млрд 121 млн 434,1 тыс. человек, что на 1,9% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге перевезено 1 млн 896,2 тыс. человек (рост на 26%), морским транспортом – 11,2 тыс. человек (рост на 23,1%), воздушным транспортом – 1 млн 481,7 тыс. человек (рост на 8,4%), метро – 134 млн 353,8 тыс. человек (спад на 0,4%).

Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-июле текущего года перевезено 983 млн 691,1 тыс. пассажиров (рост на 2,1%). При этом автобусами в указанный период перевезено 943 млн 785,2 тыс. пассажиров (рост на 2,1%), такси – 39,896 млн человек (рост на 3,1%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]