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Дальнее зарубежье 23.08.2019 12:18

Семья сотрудника консульства Британии в Гонконге не верит, что он был задержан за визит к проститутке

Семья задержанного китайскими властями сотрудника британского консульства в Гонконге Саймона Чэна считает выдуманными обвинения в том, что тот мог нарушить закон о проституции, сообщает в пятницу газета The Daily Telegraph.

"То, что он заплатил проститутке - выдумка", - говорится в заявлении семьи Чэна, опубликованном в Facebook.

Один из друзей Чэна в разговоре с The Daily Telegraph назвал обвинения против него ужасными и отметил, что Чэн - это "милый, благонравный человек с правильными нравственными убеждениями".

Ранее китайские власти сообщили, что 28-летний сотрудник британского консульства в Гонконге Саймон Чэн был задержан за нарушение китайского закона. Его задержали на 15 суток в Шэньчжэне.

Официально китайские власти не сообщали, за что именно задержали Чэна. Затем китайская государственная газета Global Times сообщила, что сотрудник британского консульства был задержан за визит к проститутке.

Сотрудник консульства не вернулся в Гонконг, как планировалось, 9 августа после посещения города Шэньчжэня, где принимал участие в одном из мероприятий. О пропаже Чэна заявила его гонконгская подруга, которой он 8 августа сообщил, что собирается вернуться в Гонконг 9 августа скоростным поездом.

МИД Великобритании информировал, что семье Чэна оказывается поддержка и дипломаты добиваются получения дополнительной информации о пропавшем у властей провинции Гуандун, на территории которой расположен Шэньчжэнь, и Гонконга.

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Тэги: КИТАЙ, БРИТАНИЯ, КОНСУЛЬСТВО, СОТРУДНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]