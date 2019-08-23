Крупнорогатый скот спровоцировал ДТП в Азербайджане, 8 человек получили ранения

Восемь человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП микроавтобуса «Mercedes» в Гаджигабульском районе в центральной части Азербайджана, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«В Ширванскую больницу за медицинской помощью обратились 8 человек, в том числе 5 женщин и трое мужчин, которые получили увечья в результате автоаварии в Гаджигабульском районе»,- говорится в сообщении Минздрава.

Ведомство отмечает, что шесть из восьми пострадавших будут отправлены на амбулаторное лечение в связи с полученными легкими увечьями.

«Двое пострадавших – 62-летняя женщина и 43-летний мужчина продолжат лечение в отделении травматологии. Их состояние оценивается как средней тяжести»,- отметили в Минздраве.

Микроавтобус «Mercedes», следовавший из Евлахского района на западе Азербайджана, съехал с дороги и опрокинулся в результате выхода на проезжую часть крупнорогатого скота.

Ф.Исазаде