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Происшествия 23.08.2019 11:40

Крупнорогатый скот спровоцировал ДТП в Азербайджане, 8 человек получили ранения

Восемь человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП микроавтобуса «Mercedes» в Гаджигабульском районе в центральной части Азербайджана, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«В Ширванскую больницу за медицинской помощью обратились 8 человек, в том числе 5 женщин и трое мужчин, которые получили увечья в результате автоаварии в Гаджигабульском районе»,- говорится в сообщении Минздрава.

Ведомство отмечает, что шесть из восьми пострадавших будут отправлены на амбулаторное лечение в связи с полученными легкими увечьями.

«Двое пострадавших – 62-летняя женщина и 43-летний мужчина продолжат лечение в отделении травматологии. Их состояние оценивается как средней тяжести»,- отметили в Минздраве.

Микроавтобус «Mercedes», следовавший из Евлахского района на западе Азербайджана, съехал с дороги и опрокинулся в результате выхода на проезжую часть крупнорогатого скота.

Ф.Исазаде

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Тэги: ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]