Россельхознадзор отменяет запрет на поставки арахиса из США

Россельхознадзор с 26 августа отменяет введенные ранее ограничения на ввоз арахиса (код ТН ВЭД ЕАЭС 1202) происхождением США при условии соблюдения требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки и карантинных фитосанитарных требований, сообщила служба.
Запрет на поставки арахиса из США Россельхознадзор ввел с 1 мая 2015 года.
Решение было принято в связи с постоянным выявлением нарушений, говорил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт: служба не раз обнаруживала превышение установленной регламентом Таможенного союза концентрации кадмия в партиях арахиса из США.
В апреле 2015 года, после обнаружения повышенного содержания кадмия в арахисе, ввезенном из США на кондитерскую фабрику "Рот Фронт", Россельхознадзор дал указание территориальным управлениям исследовать каждую партию этой продукции на содержание кадмия.
По данным Россельхознадзора, США в 2014 году ввезли в РФ около 19,5 тыс. тонн арахиса.
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