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АПК 23.08.2019 11:46

Россельхознадзор отменяет запрет на поставки арахиса из США

Россельхознадзор с 26 августа отменяет введенные ранее ограничения на ввоз арахиса (код ТН ВЭД ЕАЭС 1202) происхождением США при условии соблюдения требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки и карантинных фитосанитарных требований, сообщила служба.

Запрет на поставки арахиса из США Россельхознадзор ввел с 1 мая 2015 года.

Решение было принято в связи с постоянным выявлением нарушений, говорил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт: служба не раз обнаруживала превышение установленной регламентом Таможенного союза концентрации кадмия в партиях арахиса из США.

В апреле 2015 года, после обнаружения повышенного содержания кадмия в арахисе, ввезенном из США на кондитерскую фабрику "Рот Фронт", Россельхознадзор дал указание территориальным управлениям исследовать каждую партию этой продукции на содержание кадмия.

По данным Россельхознадзора, США в 2014 году ввезли в РФ около 19,5 тыс. тонн арахиса.

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Тэги: РОССИЯ, США, АРАХИС, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]