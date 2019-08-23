Южная Корея будет стремиться к укреплению военного союза с США - Сеул

Южная Корея будет стремиться к тому, чтобы укреплять военный союз с США, заявил в пятницу заместитель главы отдела национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи Ким Хён Чон, сообщает агентство Associated Press.
Такое заявления Ким Хён Чон сделал на фоне опасений о возможном ослаблении союза Сеула и Вашингтона из-за решения Южной Кореи отказаться от договора по обмену разведданными с Японией.
Южная Корея также будет пытаться развивать собственные оборонные возможности, отметил Ким Хён Чон.
Ким Хён Чон заявил, что Япония неоднократно игнорировала призывы Южной Кореи к диалогу по торговым спорам, возникшим между странами и приведшим к ухудшению отношений между ними. Он обвинил Японию в том, что она "нарушает дипломатический этикет".
Вашингтон и Сеул "достаточно общались и проводили консультации" по вопросу выхода Южной Кореи из соглашения об обмене разведданными с Японией, отметил он. Ким Хён Чон подтвердил, что США надеялись на продление соглашения между Токио и Сеулом, и отметил, что сожаление США из-за решения Сеула естественно, сообщает агентство "Ренхап".
Как сообщалось, в минувший четверг Южная Корея решила отказаться от соглашения с Японией по обмену разведывательной информацией по Северной Корее.
В канцелярии президента Южной Кореи подчеркнули, что обмен военной информацией с Японией сейчас не соответствует национальным интересам.
Пентагон выразил озабоченность в связи с решением Сеула о разрыве соглашения.
"Министерство обороны выражает глубокую обеспокоенность и разочарование в связи с тем, что администрация Муна Чжэ Ина отказалась от возобновления "Соглашения об общей безопасности военной информации" с Японией", - заявил представитель Пентагона подполковник Дейв Истберн.
Министр обороны Японии Такэси Ивая выразил сожаление в связи с разрывом Сеулом соглашения об обмене военной разведывательной информацией о КНДР и призвал южнокорейские власти принять "мудрое решение".
Двусторонние отношения Японии и Республики Корея ухудшились после того, как Токио 4 июля принял решение усложнить процедуры для экспорта в Южную Корею ряда товаров.
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