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СНГ 23.08.2019 13:12

Начальники штабов ВС стран СНГ в Душанбе проанализировали угрозы безопасности, обсудили организацию совместных учений - Герасимов

Участники заседания Комитета начальников генеральных штабов ВС стран СНГ в таджикской столице обменялись мнениями о военно-политической обстановке в Центральной Азии, рассмотрели вопросы проведения совместных антитеррористических учений, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги встречи.

"В ходе заседания удалось обменяться мнениями по складывающейся военно-политической обстановке в регионе, проанализировать современные вызовы и угрозы безопасности государств Содружества", - сказал Герасимов.

По его словам, на встрече также были рассмотрены вопросы организации и проведения антитеррористических учений и других совместных мероприятий.

Также участники заседания изучили опыт проведения гуманитарного разминирования в Лаосе, ознакомились с практикой противодействия массированным налетам беспилотников, сообщил российский военачальник.

"В ходе заседания рассмотрены и другие вопросы, направленные на дальнейшее развитие взаимодействия в сфере обороны и безопасности", - сказал Герасимов.

Заседания Комитета начальников штабов подтверждают, что военное сотрудничество в формате СНГ характеризуется высокой динамикой развития и соответствует национальным интересам государств, добавил российский военачальник.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ЦЕНТРАЗИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]