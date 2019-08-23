Начальники штабов ВС стран СНГ в Душанбе проанализировали угрозы безопасности, обсудили организацию совместных учений - Герасимов

Участники заседания Комитета начальников генеральных штабов ВС стран СНГ в таджикской столице обменялись мнениями о военно-политической обстановке в Центральной Азии, рассмотрели вопросы проведения совместных антитеррористических учений, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги встречи.

"В ходе заседания удалось обменяться мнениями по складывающейся военно-политической обстановке в регионе, проанализировать современные вызовы и угрозы безопасности государств Содружества", - сказал Герасимов.

По его словам, на встрече также были рассмотрены вопросы организации и проведения антитеррористических учений и других совместных мероприятий.

Также участники заседания изучили опыт проведения гуманитарного разминирования в Лаосе, ознакомились с практикой противодействия массированным налетам беспилотников, сообщил российский военачальник.

"В ходе заседания рассмотрены и другие вопросы, направленные на дальнейшее развитие взаимодействия в сфере обороны и безопасности", - сказал Герасимов.

Заседания Комитета начальников штабов подтверждают, что военное сотрудничество в формате СНГ характеризуется высокой динамикой развития и соответствует национальным интересам государств, добавил российский военачальник.