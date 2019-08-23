Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8816 RUR   0.0259 GBR   2.0788 TRY   0.2946

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.35 -0.33 Brent 59.92 -0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.08.2019 13:42

В США подтвердили, что удар по складу с иранскими ракетами в Ираке нанес Израиль

В Вашингтоне подтвердили, что Израиль несет ответственность за авианалет в июле этого года на склад в Ираке, на котором хранились принадлежащие Ирану ракеты, сообщает агентство Associated Press.

Эту информацию агентству подтвердили двое американских официальных лиц после того, как накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что этот удар провела именно его страна.

Кроме того, ранее в пятницу газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники также сообщила, что удары по иранскому складу на территории Ирака в прошлом месяце нанес Израиль.

Агентство Associated Press отмечает, что нанесение Израилем удара в Ираке свидетельствует об активизации израильских военных операций, направленных против иранских военизированных формирований в ближневосточном регионе.

Ранее сообщалось, что в конце июля база "Ашраф" в Ираке, где были складированы иранские баллистические ракеты, подвергся налету с воздуха. На складе, в частности, хранились ракеты, недавно доставленные из Ирана в Ирак. Эта база находится в 40 км к северо-востоку от Багдада и в 80 км от границы с Ираном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАК, ИЗРАИЛЬ, УДАР


Похожие новости


Ирак не позволит использовать свою территорию для нападения на Иран Багдад предложил посредничество между США и Ираном Помпео проинформировал премьера Ирака об угрозах со стороны Ирана и потребовал защиты для находящихся в стане американцев Верховный лидер Ирана призвал Багдад принять меры для вывода американских войск из Ирака Исполняющий обязанности шефа Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Ирак Трамп считает необходимым оставить американских военных в Ираке, чтобы "следить за Ираном"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]