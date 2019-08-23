В США подтвердили, что удар по складу с иранскими ракетами в Ираке нанес Израиль

В Вашингтоне подтвердили, что Израиль несет ответственность за авианалет в июле этого года на склад в Ираке, на котором хранились принадлежащие Ирану ракеты, сообщает агентство Associated Press.
Эту информацию агентству подтвердили двое американских официальных лиц после того, как накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что этот удар провела именно его страна.
Кроме того, ранее в пятницу газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники также сообщила, что удары по иранскому складу на территории Ирака в прошлом месяце нанес Израиль.
Агентство Associated Press отмечает, что нанесение Израилем удара в Ираке свидетельствует об активизации израильских военных операций, направленных против иранских военизированных формирований в ближневосточном регионе.
Ранее сообщалось, что в конце июля база "Ашраф" в Ираке, где были складированы иранские баллистические ракеты, подвергся налету с воздуха. На складе, в частности, хранились ракеты, недавно доставленные из Ирана в Ирак. Эта база находится в 40 км к северо-востоку от Багдада и в 80 км от границы с Ираном.
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