В США подтвердили, что удар по складу с иранскими ракетами в Ираке нанес Израиль

В Вашингтоне подтвердили, что Израиль несет ответственность за авианалет в июле этого года на склад в Ираке, на котором хранились принадлежащие Ирану ракеты, сообщает агентство Associated Press.

Эту информацию агентству подтвердили двое американских официальных лиц после того, как накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что этот удар провела именно его страна.

Кроме того, ранее в пятницу газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники также сообщила, что удары по иранскому складу на территории Ирака в прошлом месяце нанес Израиль.

Агентство Associated Press отмечает, что нанесение Израилем удара в Ираке свидетельствует об активизации израильских военных операций, направленных против иранских военизированных формирований в ближневосточном регионе.

Ранее сообщалось, что в конце июля база "Ашраф" в Ираке, где были складированы иранские баллистические ракеты, подвергся налету с воздуха. На складе, в частности, хранились ракеты, недавно доставленные из Ирана в Ирак. Эта база находится в 40 км к северо-востоку от Багдада и в 80 км от границы с Ираном.