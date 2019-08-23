Зеленский надеется, что результаты переговоров по обмену удерживаемых лиц между РФ и Украиной будут в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что первые результаты переговоров по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут достигнуты уже в ближайшие дни.

"Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

При этом президент подчеркнул, что лично занимается этим вопросом.

"Я лично работаю над этим вопросом, и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов. Я работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу", - сказал Зеленский.

"Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело", - заключил он.

Газета "Коммерсант" в пятницу со ссылкой на информированные источники сообщила, что до конца августа на родину могут вернуться более 60 находящихся под стражей россиян и украинцев, в их число могут попасть все задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинские моряки. При этом украинского режиссера Олега Сенцова в списках не будет, а главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский сам отказался от обмена.

"Власти РФ и Украины активизировали процесс обмена заключенными. Как рассказали изданию информированные источники, до конца месяца на родину могут вернуться более 60 россиян и украинцев, которые до сих пор находились под стражей. В их число, по данным издания, могут попасть все украинские моряки, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе", - говорится в публикации.

Источники газеты сообщили, что Москва передаст Киеву 33 человека. Столько же должны уехать в обратном направлении. Обмен не затронет режиссера Сенцова, который в 2015 году был осужден в России на 20 лет по обвинению в терроризме. Его, по данным издания, в списках нет.

"Что касается главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, то он сам отказался участвовать в обмене. Обвиняемый украинскими властями в государственной измене журналист намерен добиваться своего оправдания и освобождения", - пишет газета.

В статье отмечается, что точные сроки обмена ни одна из сторон не называет. Скорее всего, он состоится до конца этого месяца. При этом знакомые с содержанием переговоров собеседники издания констатируют наличие принципиальной договоренности по этому вопросу, пишет издание.