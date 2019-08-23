Проект Концепции развития военного сотрудничества стран СНГ одобрен комитетом начальников Генштабов

Комитет начальников генеральных штабов государств СНГ одобрил проект Концепции развития военного сотрудничества государств Содружества до 2025 года.

"Одобрен проект Концепции развития военного сотрудничества государств Содружества до 2025 года. Этот документ носит программный характер. Он определяет задачи нашего взаимодействия в области обороны и военной безопасности на среднесрочную перспективу", - сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги заседания.

Он также сообщил, что Комитет начальников Генштабов государств СНГ согласовал основные направления развития Объединенной системы радиационной, химической и биологической защиты до 2025 года.

"С учетом целевого предназначения Объединенной системы РХБ защиты государств Содружества рассмотрены и согласованы основные направления ее развития до 2025 года", - сказал Герасимов.

По его словам, заседание Комитета прошло в деловой и конструктивный обстановке. "В рамках повестки рассмотрено более десяти актуальных вопросов военного сотрудничества", - подчеркнул Герасимов.